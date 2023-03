En confé­rence de presse après sa victoire diffi­cile au 1er tour, Nole a fait une analyse assez prag­ma­tique de la situa­tion et notam­ment de sa place de numéro 1 mondial.

« Je pense que c’est le nombre de points le plus bas que j’aie jamais eu en tant que numéro 1. Ce n’est pas seule­ment dû au fait que je n’ai pas joué quelques Grands Chelems et à tout ce qui s’est passé l’année dernière, mais aussi à d’autres joueurs, qui ont manqué certains tour­nois du Grand Chelem à cause de bles­sures, et d’autres qui n’ont pas eu la régu­la­rité, pour ainsi dire. Encore une fois, je pense que cela rend la réus­site encore plus grande, du moins aux yeux de mon équipe et de moi‐même. Je travaille aussi dur que n’im­porte qui d’autre. Je suis très, très engagé dans ce sport, mais il y a beau­coup de défis qui appa­raissent dans les nouvelles géné­ra­tions »