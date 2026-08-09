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Djokovic : « Qui est le meilleur entre le Novak 2015 et le Jannik Sinner 2026 ? Vous connaissez la réponse… »

Par
Jean Muller
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Le tennis‐fiction est toujours un exer­cice sympa à faire pour les obser­va­teurs de la petite balle jaune. Un fan a eu la bonne idée de proposer un dilemme de ce genre avec Novak Djokovic. C’était il y a quelques semaines, à l’oc­ca­sion du Fanatics Fest de Manhattan (du 16 au 19 juillet), moment rêvé pour rencon­trer des célébrités. 

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été invité à dési­gner qui du Jannik Sinner actuel ou de sa version 2015, reconnue comme son « prime » par beau­coup, rempor­te­rait le plus de matchs s’ils s’affrontaient. 

Un débat qui n’a pas forcé­ment lieu d’être, en 2015 Nole réalise le Petit Chelem avec égale­ment une finale à Roland‐Garros, atteint huit des neuf finales en Masters 1000 pour six remportés. Sans oublier le Masters de fin de saison. Aussi impres­sion­nante soit‐elle, la saison de l’Italien est encore très loin d’un des meilleurs crus de l’ATP pour un joueur.

Amusé par la ques­tion, le Djoker n’a pas voulu donner de chiffres, mais a fourni une réponse suffi­sante pour comprendre sa posi­tion sur le sujet.

Fan : Novak Djokovic 2015 et Jannik Sinner (2026) disputent une centaine de matchs sur surface dure. Combien Djokovic 2015 en remporte‐t‐il ?

Djokovic : Tu connais la réponse, mec. Tu connais la réponse !

Publié le dimanche 9 août 2026 à 08:52

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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