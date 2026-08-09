Le tennis‐fiction est toujours un exercice sympa à faire pour les observateurs de la petite balle jaune. Un fan a eu la bonne idée de proposer un dilemme de ce genre avec Novak Djokovic. C’était il y a quelques semaines, à l’occasion du Fanatics Fest de Manhattan (du 16 au 19 juillet), moment rêvé pour rencontrer des célébrités.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été invité à désigner qui du Jannik Sinner actuel ou de sa version 2015, reconnue comme son « prime » par beaucoup, remporterait le plus de matchs s’ils s’affrontaient.
Un débat qui n’a pas forcément lieu d’être, en 2015 Nole réalise le Petit Chelem avec également une finale à Roland‐Garros, atteint huit des neuf finales en Masters 1000 pour six remportés. Sans oublier le Masters de fin de saison. Aussi impressionnante soit‐elle, la saison de l’Italien est encore très loin d’un des meilleurs crus de l’ATP pour un joueur.
Amusé par la question, le Djoker n’a pas voulu donner de chiffres, mais a fourni une réponse suffisante pour comprendre sa position sur le sujet.
Do YOU know the answer ⁉️@DjokerNole 🐐 pic.twitter.com/hlwwGcKiyJ— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) August 8, 2026
Fan : Novak Djokovic 2015 et Jannik Sinner (2026) disputent une centaine de matchs sur surface dure. Combien Djokovic 2015 en remporte‐t‐il ?
Djokovic : Tu connais la réponse, mec. Tu connais la réponse !
Publié le dimanche 9 août 2026 à 08:52