Lors de son entretien accordé au New York Times, Novak Djokovic n’a pas été épargné en étant interrogé sur tous les sujets qui ont fait polémique lors de la suspension du circuit. Après l’affaire de l’Adria Tour, le Serbe a été questionné sur ses doutes concernant la vaccination, notamment si elle devenait obligatoire sur le circuit.

Le numéro 1 mondial reste sceptique, même s’il nuance ses propos : « J’ai vu que les médias internationaux ont un peu sorti ça de son contexte en disant que je suis complètement contre les vaccins. Le problème avec les vaccins, c’est quelqu’un me force à me mettre quelque chose dans mon corps. Ce que je ne veux pas et pour moi, c’est inacceptable. Je ne suis pas contre la vaccination quelle qu’elle soit, car qui suis-je pour parler de vaccins alors que des personnes ont travaillé dans le domaine de la médecine et ont sauvé des vies dans le monde entier ? Je suis sûr qu’il existe des vaccins qui ont peu d’effets secondaires et qui ont aidé les gens et contribué à stopper la propagation de certaines maladies dans le monde. »

Bien qu’il soit plus nuancé dans ses propos, le Djoker reste dubitatif sur l’efficacité d’un vaccin : « Maintenant, comment pouvons-nous espérer que cela résoudra notre problème alors que ce coronavirus mute régulièrement d’après ce que je comprends ? »