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Djokovic rassure tout le monde après son mysté­rieux forfait

Par
Thomas S
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Novak Djokovic n’a pas mis long­temps à dissiper les doutes sur son état physique à cinq jours du début de Wimbledon.

Quelques heures après avoir décidé de se retirer du tournoi d’exhibition orga­nisé par le Hurlingham Club de Londres, le Giorgio Armani Tennis Classic, alors qu’il s’était juste­ment inscrit à la dernière minute, l’homme aux sept trophées au All England Club était bien à l’en­traî­ne­ment. Et il ne semblait pas vrai­ment gêné. 

Une excel­lente nouvelle pour le Serbe et ses fans qui auront les yeux rivés sur le tirage au sort du Grand Chelem londo­nien qui aura lieu ce vendredi à 11h, heure française. 

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 18:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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