Novak Djokovic n’a pas mis longtemps à dissiper les doutes sur son état physique à cinq jours du début de Wimbledon.
Quelques heures après avoir décidé de se retirer du tournoi d’exhibition organisé par le Hurlingham Club de Londres, le Giorgio Armani Tennis Classic, alors qu’il s’était justement inscrit à la dernière minute, l’homme aux sept trophées au All England Club était bien à l’entraînement. Et il ne semblait pas vraiment gêné.
✨️ @DjokerNole @Wimbledon— Milica Milutinovic (@MilicaM84932667) June 24, 2026
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Une excellente nouvelle pour le Serbe et ses fans qui auront les yeux rivés sur le tirage au sort du Grand Chelem londonien qui aura lieu ce vendredi à 11h, heure française.
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 18:03