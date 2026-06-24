Novak Djokovic n’a pas mis long­temps à dissiper les doutes sur son état physique à cinq jours du début de Wimbledon.

Quelques heures après avoir décidé de se retirer du tournoi d’exhibition orga­nisé par le Hurlingham Club de Londres, le Giorgio Armani Tennis Classic, alors qu’il s’était juste­ment inscrit à la dernière minute, l’homme aux sept trophées au All England Club était bien à l’en­traî­ne­ment. Et il ne semblait pas vrai­ment gêné.

Une excel­lente nouvelle pour le Serbe et ses fans qui auront les yeux rivés sur le tirage au sort du Grand Chelem londo­nien qui aura lieu ce vendredi à 11h, heure française.