Après avoir offi­cia­lisé son retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Doha qui aura lieu la semaine prochaine (du 17 au 22 février), Novak Djokovic, au cours de sa longue inter­view accordée au média serbe, Vijesti, est revenu sur son abandon en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Alexander Zverev.

Et selon lui, sans cette déchi­rure muscu­laire, il aurait eu de bonnes chances de se quali­fier en finale.

« Je me donne toujours de grandes chances de gagner, je ne peux pas le nier et faire le faux modeste. Je suis opti­miste à chaque fois que quel­qu’un est de l’autre côté du filet et c’est ce qui m’a permis d’at­teindre les sommets de notre sport. Donc je le dis sans modestie, je pense qu’avec le type de jeu que j’ai déve­loppé et atteint lors de la victoire en quart de finale contre Alcaraz, j’au­rais eu de bonnes chances de gagner contre Zverev en demi‐finale, et ensuite contre Sinner en finale… Mais bon, c’est ingrat de faire de tels scéna­rios avec ce qui se serait passé si je n’avais pas été blessé, c’est du passé maintenant. »