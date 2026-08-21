C’est évidemment l’un des épisodes les plus marquants de sa carrière, notamment en Australie, où il a remporté l’Open d’Australie à dix reprises.
Dans son documentaire diffusé sur Prime Video et sorti hier, le champion serbe revient sur ce fameux épisode de 2022, lorsqu’il avait été contraint de quitter le pays en pleine polémique autour de son statut vaccinal.
Une situation qui lui laisse encore aujourd’hui beaucoup d’amertume. Selon Djokovic, contrairement à ce que beaucoup pensent, son absence de vaccination n’était pas directement la raison de son expulsion puisqu’il estimait remplir les conditions pour bénéficier d’une exemption médicale après avoir contracté le Covid à deux reprises
« J’ai vécu une mauvaise expérience il y a quelques années et j’en garde encore de l’amertume, car la plupart des gens ne comprennent pas ce qui s’est réellement passé. 99 % des gens ne connaissent pas la vérité, a déclaré Djokovic dans un documentaire.Les gens pensent que j’ai été expulsé d’Australie parce que je n’étais pas vacciné. Ce n’est pas vrai. Je n’étais effectivement pas vacciné, mais j’avais eu le Covid deux fois durant cette période, donc je remplissais les conditions » a expliqué Novak.
Publié le vendredi 21 août 2026 à 12:55