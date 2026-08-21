C’est évidem­ment l’un des épisodes les plus marquants de sa carrière, notam­ment en Australie, où il a remporté l’Open d’Australie à dix reprises.

Dans son docu­men­taire diffusé sur Prime Video et sorti hier, le cham­pion serbe revient sur ce fameux épisode de 2022, lorsqu’il avait été contraint de quitter le pays en pleine polé­mique autour de son statut vaccinal.

Une situa­tion qui lui laisse encore aujourd’hui beau­coup d’amertume. Selon Djokovic, contrai­re­ment à ce que beau­coup pensent, son absence de vacci­na­tion n’était pas direc­te­ment la raison de son expul­sion puisqu’il esti­mait remplir les condi­tions pour béné­fi­cier d’une exemp­tion médi­cale après avoir contracté le Covid à deux reprises

« J’ai vécu une mauvaise expé­rience il y a quelques années et j’en garde encore de l’amertume, car la plupart des gens ne comprennent pas ce qui s’est réel­le­ment passé. 99 % des gens ne connaissent pas la vérité, a déclaré Djokovic dans un documentaire.Les gens pensent que j’ai été expulsé d’Australie parce que je n’étais pas vacciné. Ce n’est pas vrai. Je n’étais effec­ti­ve­ment pas vacciné, mais j’avais eu le Covid deux fois durant cette période, donc je remplis­sais les condi­tions » a expliqué Novak.