Titré à l’US Open le 10 septembre dernier, Novak Djokovic a décidé de ne pas parti­ciper à la tournée asia­tique. Il ne reprendra la compé­ti­tion que fin octobre pour le Masters 1000 de Paris‐Bercy (28 octobre au 5 novembre), avant de jouer les Finales ATP (11 au 19 novembre) puis la Coupe Davis (21 au 26 novembre).

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem prend donc du bon temps. Il a pratiqué l’équi­ta­tion et a pour l’oc­ca­sion été filmé en compa­gnie d’une chèvre (Goat en anglais, ndlr).

