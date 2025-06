Battu par Karen Khachanov vendredi lors de l’exhibition « Classic in London », à Hurlingham avant Wimbledon (29 juin au 13 juillet), Novak Djokovic a été encensé sur le court par son adver­saire.

« J’ai l’im­pres­sion d’être en séance de psycho­logie, tu vois. Il m’en­cou­rage. Il me donne des commen­taires posi­tifs. Merci Karen », a répondu l’homme aux 24 titres du Grand Chelem en riant.

Karen Khachanov full inter­view after defea­ting Novak Djokovic at the @Tennis_Classic



Great banter 😂



Karen : “Grass is always short season. I played a couple of tour­na­ments, Novak doesn’t need to. He’s always ready. Age is just a number & doesn’t matter…his ambi­tion is to play… pic.twitter.com/30656yY4dL