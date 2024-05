« Pour moi, tu es le GOAT, haut la main, il n’y a pas de débat, mais je me demande si toutes ces discus­sions sur Federer, Nadal et toi te dérangent », deman­dait l’Australien à Novak Djokovic dans son podcast « Good trouble with Nick Kyrgios ».

Si Nole est le plus titré en Grand Chelem, avec 24 trophées dans sa besace, il refuse de s’au­to­pro­clamer le meilleur.

« En fait, j’aime que les gens en parlent. Car plus les gens en parlent, plus l’attention portée sur le tennis augmente. Donc, plus le tennis en profite. Et en tant que joueur de tennis, je veux cela pour mon sport. Je souhaite que davan­tage d’en­fants pratiquent ce sport. Je veux que plus d’enfants prennent une raquette, regardent un match de tennis, sortent et commencent à jouer au tennis. Mais je ne dirai jamais ce que je pense sur le GOAT. C’est surtout par respect pour tous les grands et tous les cham­pions de toutes les géné­ra­tions qui nous ont précédés, car c’est telle­ment diffi­cile de comparer une raquette en bois avec celles d’au­jourd’hui. Il y a 70 ans, les gens ne pouvaient pas prendre l’avion pour se rendre sur place. »