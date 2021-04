Quelques heures après l’in­ter­view de Rafael Nadal à Métro dans laquelle il esti­mait que « Djokovic semblait obsédé par l’idée des records », le numéro 1 mondial lui a répondu à l’oc­ca­sion du média day de l’ATP 250 de Belgrade sur lequel il est engagé cette semaine. Se défen­dant d’être obsédé par quoique ce soit, Nole a cepen­dant reconnu qu’il n’y avait rien de « malhon­nête » à viser les sommets, les records.

« Je ne peux pas parler en son nom, je ne sais pas comment il pense, mais, c’est son droit d’ex­primer une opinion : comment il me voit par rapport aux records, etc. Personnellement, je ne me sens pas obsédé par n’im­porte quoi dans la vie ; ce que je ressens, c’est de la passion et un immense désir. Je vais vers l’at­teinte de mes objec­tifs et je n’ai jamais eu de problème à le verba­liser. Peut‐être que quel­qu’un ne peut pas dire quelque chose et s’y tenir, mais je n’ai jamais eu de diffi­culté à dire : ‘Je veux battre ce record ou atteindre un certain objectif’. Je ne sais pas pour­quoi ce serait une mauvaise chose, pas seule­ment en termes de records, mais pour n’im­porte quoi, comme la poli­tique dans le tennis par exemple. »