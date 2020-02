En conservant son bien à Melbourne, Novak Djokovic retrouve la première place mondiale ce lundi. Le Serbe compte 9 720 points contre 9 395 pour Rafael Nadal, son dauphin. Roger Federer, demi-finaliste, reste troisième avec 7 130 points. Dominic Thiem retrouve la quatrième place avec 7 045 points et Daniil Medvedev est cinquième avec 5 960 points. Le point sur le Top 10 :

1/ Novak Djokovic (SER) +1, 9720

2/ Rafael Nadal (ESP) -1, 9395

3/ Roger Federer (SUI), 7130

4/ Dominic Thiem (AUT) +1, 7045

5/ Daniil Medvedev (RUS) -1, 5960

6/ Stefanos Tsitsipas (GRE), 4745

7/ Alexander Zverev (ALL), 3885

8/ Matteo Berrettini (ITA), 2905

9/ Gaël Monfils (FRA) +1, 2700

10/ David Goffin (BEL) +1, 2555

Le classement complet est disponible en cliquant ici.

✅@ATPCup 🏆

✅@AustralianOpen 🏆

✅Perfect 13-0 match record@DjokerNole has returned to No. 1 in the FedEx ATP Rankings. pic.twitter.com/nHQodfqoNC

— ATP Tour (@atptour) February 3, 2020