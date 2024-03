Depuis Belgrade où il a commencé la prépa­ra­tion sur terre battue et assisté à la présen­ta­tion d’un docu­men­taire consacré à son ancien entraî­neur, Nikola Pilic, Novak Djokovic s’est de nouveau exprimé sur la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son désor­mais ex‐coach, Goran Ivanisevic, en évoquant notam­ment deux moments parti­cu­liè­re­ment diffi­ciles vécus avec lui.

« Ensemble, nous avons écrit l’his­toire de notre sport, nous avons gagné des Chelems, terminé des saisons en tant que numéro un mondial, mais nous avons aussi traversé des épreuves et des moments diffi­cile : disqua­li­fi­ca­tion à l’US Open (en 2020, lors­qu’il a envoyé invo­lon­tai­re­ment une balle dans la gorge d’une juge de ligne, ndlr), expul­sion d’Australie (en 2022, en raison de son statut de non‐vacciné, ndlr)… Je me souvien­drai toujours qu’il était là pour moi en tant que personne, en tant qu’être humain, d’abord et avant tout, et qu’il a apporté le bon ensemble de valeurs dans notre rela­tion. Cette alchimie a été suivie de grands résul­tats. Je souhaite le meilleur à Goran. »