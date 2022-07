Pendant Wimbledon, Novak Djokovic a déjà commencé à faire quelques révé­la­tions sur sa fameuse déchi­rure aux abdo­mi­naux pendant l’Open d’Australie 2021, qui ne l’avait pas empê­cher de remporter le tournoi pour la 9e fois. Il en dira encore beau­coup plus dans son docu­men­taire, prévu à l’ori­gine pour fin 2021 voire début 2022.

« À l’époque, j’ai enre­gistré tout ce qui se passait, si le but de votre ques­tion était de savoir si certaines personnes croyaient qu’il était possible de jouer avec ce genre de bles­sure – je peux dire que c’était extrê­me­ment diffi­cile. J’ai bu tous les anal­gé­siques du monde, j’ai suivi toutes les théra­pies et tous les trai­te­ments possibles, j’ai été branché à des machines – comme je l’ai dit précé­dem­ment, vous pourrez tout voir dans ce docu­men­taire. Les gens pour­ront regarder et ensuite se faire une opinion. Diverses raisons ont retardé le docu­men­taire, mais nous avons terminé le tour­nage il y a un mois. Il est en cours de montage, la première partie devrait sortir après l’US Open, en octobre ou novembre », a expliqué Nole il y a quelques jours dans une décla­ra­tion passée un peu inaperçue.