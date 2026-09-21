C’est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais au début de sa carrière, Novak Djokovic n’hésitait pas à mettre un peu d’ambiance sur un circuit aseptisé en imitant certains de ses collègues, dont Rafael Nadal ou Maria Sharapova, ou en portant parfois des déguisements.
Une habitude que le Serbe a rapidement abandonné à cause de la réticence de certains joueurs, dont Rafa.
Récemment invité de l’émission « Cold as Balls » de Kevin Hart, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a évoqué cette période dans le but de révéler le meilleur conseil qu’on lui ait donné.
La confesión de Novak Djokovic sobre por qué dejó de hacer imitaciones en el circuito :— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 20, 2026
🗣️ « Solía hacer muchas imitaciones de los otros grandes. A la gente le gustaba, pero a mis rivales y a mis colegas no les gustó para nada. Dejé de hacerlo porque quería encajar y agradarle a…
« J’avais l’habitude de faire beaucoup d’imitations de grands joueurs. Les gens aimaient ça, mais mes rivaux et mes collègues n’appréciaient pas du tout. J’ai arrêté parce que je voulais m’intégrer et plaire aux gens, je voulais devenir quelqu’un que je ne suis pas. Mais ensuite, je me suis dit : ‘Et puis merde, je dois être moi‐même’. C’est le meilleur conseil qu’on m’ait donné : sois toi‐même. Dans un sport individuel, on se démarque par ses compétences, mais aussi par sa personnalité. On ne crée un véritable lien avec les gens que s’ils voient qu’on est vraiment soi‐même. »
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 14:14