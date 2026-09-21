C’est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais au début de sa carrière, Novak Djokovic n’hé­si­tait pas à mettre un peu d’am­biance sur un circuit asep­tisé en imitant certains de ses collègues, dont Rafael Nadal ou Maria Sharapova, ou en portant parfois des déguisements.

Une habi­tude que le Serbe a rapi­de­ment aban­donné à cause de la réti­cence de certains joueurs, dont Rafa.

Récemment invité de l’émis­sion « Cold as Balls » de Kevin Hart, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a évoqué cette période dans le but de révéler le meilleur conseil qu’on lui ait donné.

La confe­sión de Novak Djokovic sobre por qué dejó de hacer imita­ciones en el circuito :



🗣️ « Solía hacer muchas imita­ciones de los otros grandes. A la gente le gustaba, pero a mis rivales y a mis colegas no les gustó para nada. Dejé de hacerlo porque quería encajar y agra­darle a… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 20, 2026

« J’avais l’ha­bi­tude de faire beau­coup d’imi­ta­tions de grands joueurs. Les gens aimaient ça, mais mes rivaux et mes collègues n’ap­pré­ciaient pas du tout. J’ai arrêté parce que je voulais m’in­té­grer et plaire aux gens, je voulais devenir quel­qu’un que je ne suis pas. Mais ensuite, je me suis dit : ‘Et puis merde, je dois être moi‐même’. C’est le meilleur conseil qu’on m’ait donné : sois toi‐même. Dans un sport indi­vi­duel, on se démarque par ses compé­tences, mais aussi par sa person­na­lité. On ne crée un véri­table lien avec les gens que s’ils voient qu’on est vrai­ment soi‐même. »