Apparu fatigué physiquement et mentalement lors de la fin de saison, Novak Djokovic prend du bon temps avec sa famille en visitant son pays, la Serbie. « Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir le meilleur joueur de tennis du monde avec sa famille et de voir à quel point ils sont modestes et merveilleux. Nous sommes reconnaissants qu’ils nous aient choisis », a écrit la direction du complexe touristique.

. @drinska_bajka_apartmani IG :@jelenadjokovic @DjokerNole gosti Drinske Bajke.Imali smo čast i zadovoljstvo da ugostimo najboljeg tenisera sveta sa svojom porodicom i uverimo se koliko su skromne i divne osobe.Zahvalni smo sto su izabrali baš nas… pic.twitter.com/IXudRDjxxW — NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) November 29, 2020