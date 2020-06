Arrivé à Zadar pour la deuxième étape de son Adria Tour après celle de Belgrade, Novak Djokovic s’est exprimé devant les médias D’abord interrogé sur Luka Modric, ballon d’or 2018 et originaire de la ville croate, le numéro 1 mondial a été questionné sur Roger Federer qui a mis fin à sa saison 2020 et qui sera là en 2021 alors qu’il fêtera ses 40 ans.

« Rien ne me surprend de la part de Roger Federer. Il est probablement le plus grand joueur de tennis, a commenté le Serbe dans des propos rapportés par Nova.rs. Les gens débattent souvent qui est le plus grand de tous les temps, en prenant en compte différents paramètres pour déterminer qui est le meilleur. C’est difficile de comparer les générations. Borg a remporté 11 tournois du Grand Chelem et il a pris sa retraite à seulement 26 ans. S’il avait continué à jouer encore cinq ou dix ans, où aurait-il fini ? Que se serait-il passé si ces joueurs n’avaient pas joué avec des raquettes en bois. »