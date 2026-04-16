Blessé à l’épaule et absent depuis sa défaite en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells depuis le 12 mars dernier, Novak Djokovic a enfin entamé sa prépa­ra­tion sur terre battue.

Quelques heures après que l’Open de Madrid (du 22 avril au 3 mai) ait confirmé la présence de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, ce dernier a été aperçu en train de crava­cher sur le courts de Marbella, dans le sud de l’Espagne, lieu de l’une de ses rési­dences secondaires.

Novak Djokovic @DjokerNole was trai­ning in Marbella today for the upco­ming Madrid Masters #MMOPEN



After one‐month rest and reco­very, he looks good, not that « rusty »😏 pic.twitter.com/JoWPj9hfDU — NovakAnalysis (@NovakAnalysis) April 16, 2026

Et à juger par les images ci‐dessus, le Serbe semble très appliqué.