Accueil ATP

Djokovic s’ar­rache à l’en­traî­ne­ment à cinq semaines de Roland‐Garros

Par
Thomas S
-
320

Blessé à l’épaule et absent depuis sa défaite en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells depuis le 12 mars dernier, Novak Djokovic a enfin entamé sa prépa­ra­tion sur terre battue.

Quelques heures après que l’Open de Madrid (du 22 avril au 3 mai) ait confirmé la présence de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, ce dernier a été aperçu en train de crava­cher sur le courts de Marbella, dans le sud de l’Espagne, lieu de l’une de ses rési­dences secondaires. 

Et à juger par les images ci‐dessus, le Serbe semble très appliqué.

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥