Blessé à l’épaule et absent depuis sa défaite en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells depuis le 12 mars dernier, Novak Djokovic a enfin entamé sa préparation sur terre battue.
Quelques heures après que l’Open de Madrid (du 22 avril au 3 mai) ait confirmé la présence de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, ce dernier a été aperçu en train de cravacher sur le courts de Marbella, dans le sud de l’Espagne, lieu de l’une de ses résidences secondaires.
Novak Djokovic @DjokerNole was training in Marbella today for the upcoming Madrid Masters #MMOPEN— NovakAnalysis (@NovakAnalysis) April 16, 2026
After one‐month rest and recovery, he looks good, not that « rusty »😏 pic.twitter.com/JoWPj9hfDU
Et à juger par les images ci‐dessus, le Serbe semble très appliqué.
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 16:56