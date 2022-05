Le numéro 1 mondial a été inter­rogé en confé­rence de presse après sa victoire face à Karastev au sujet des décla­ra­tions justi­fiées de Zverev concer­nant la program­ma­tion fanto­ma­tique du tournoi de Madrid.

Le Serbe est bien sûr d’ac­cord avec Sascha même s’il sait que le pouvoir des joueurs est très limité.

« J’ai pu échanger avec Zverev, et je suis d’ac­cord avec lui. On ne peut finir un match à une ou deux heures du matin et se coucher à 4 heures. Cela affecte forcé­ment votre condi­tion physique pour le lende­main. Cela ne signifie pas qu’Alcaraz ne méri­tait pas de gagner, mais la situa­tion aurait été diffé­rente sur le terrain du point de vue de l’énergie. Je comprends les besoins des tour­nois, avec la néces­sité de vendre plus de tickets. Les deux sessions sont certes plus attrac­tives pour la télé­vi­sion, mais cela crée des problèmes, surtout quand on avance plus loin dans le tournoi. Nous, les joueurs, voulons parler davan­tage de ces choses et surtout le faire à temps, hélas je sais aussi parce que j’ai été dix ans le président du conseil des joueurs que c’est dur de pouvoir changer les choses »