Après son abandon face à Taylor Fritz lors du match pour la troisième place du « Six Kings Slam », le tournoi d’exhibition organisé en Arabie saoudite, Novak Djokovic a laissé transparaître certaines interrogations sur la suite de sa carrière.
« J’espère que si je continue l’année prochaine (!), je reviendrai – si vous voulez encore de moi ici. Maintenant, place au repos et à traiter certains des problèmes physiques que j’ai en ce moment. Ensuite, j’espère pouvoir jouer les derniers tournois de la saison. On verra », a déclaré sur le court le Serbe de 38 ans, dont la participation au Masters 1000 parisien (25 octobre au 2 novembre) reste très incertaine.
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 13:45