Après son abandon face à Taylor Fritz lors du match pour la troi­sième place du « Six Kings Slam », le tournoi d’exhibition orga­nisé en Arabie saou­dite, Novak Djokovic a laissé trans­pa­raître certaines inter­ro­ga­tions sur la suite de sa carrière.

« J’espère que si je continue l’année prochaine (!), je revien­drai – si vous voulez encore de moi ici. Maintenant, place au repos et à traiter certains des problèmes physiques que j’ai en ce moment. Ensuite, j’es­père pouvoir jouer les derniers tour­nois de la saison. On verra », a déclaré sur le court le Serbe de 38 ans, dont la parti­ci­pa­tion au Masters 1000 pari­sien (25 octobre au 2 novembre) reste très incertaine.