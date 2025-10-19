Accueil6 Kings SlamDjokovic se pose des questions : "Si je continue l'année prochaine..."
6 Kings SlamATP

Djokovic se pose des ques­tions : « Si je continue l’année prochaine… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

164

Après son abandon face à Taylor Fritz lors du match pour la troi­sième place du « Six Kings Slam », le tournoi d’exhibition orga­nisé en Arabie saou­dite, Novak Djokovic a laissé trans­pa­raître certaines inter­ro­ga­tions sur la suite de sa carrière.

« J’espère que si je continue l’année prochaine (!), je revien­drai – si vous voulez encore de moi ici. Maintenant, place au repos et à traiter certains des problèmes physiques que j’ai en ce moment. Ensuite, j’es­père pouvoir jouer les derniers tour­nois de la saison. On verra », a déclaré sur le court le Serbe de 38 ans, dont la parti­ci­pa­tion au Masters 1000 pari­sien (25 octobre au 2 novembre) reste très incertaine. 

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 13:45

Article précédent
Le gros coup de sang de Moutet lors de sa finale contre Medvedev

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.