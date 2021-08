Alors que l’on manquait d’in­for­ma­tion sur la condi­tion physique et mentale de Novak Djokovic, des infor­ma­tions rassu­rantes parviennent peu à peu. Le Serbe, qui a zappé Toronto et Cincinnati, s’en­traine avec ses compa­triotes Viktor Troicki et Janko Tipsarevic.

Pour rappel, le Serbe jouera, à l’US Open, l’un des tour­nois les plus impor­tants de sa carrière puis­qu’il pourra décro­cher le Grand Chelem calen­daire en cas de victoire.