Alors que certains obser­va­teurs ne compre­naient pas pour­quoi il avait décidé de s’ali­gner sur l’ATP 500 de Pékin, notam­ment après une tournée améri­caine très compli­quée, autant d’un point de vue tennis­tique (deux défaites au premier tour à Cincinnati et l’US Open) que physique, Novak Djokovic a répondu de la meilleure des manières.

Cinq victoires plus tard, dont trois face à des Top 10 (Zverev, Medvedev et De Minaur), l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a une nouvelle fois montré à tout le monde à quel point il pouvait encore être perfor­mant lors­qu’il était en bonne santé.

Vainqueur d’un 102e titre en carrière, le septième en sept parti­ci­pa­tions dans la capi­tale chinoise, le Serbe n’est plus qu’à une longueur d’un certain Roger Federer (103) et à sept du joueur le plus titré de l’ère Open, Jimmy Connors (109).

102 – Novak Djokovic has claimed a 102nd career title at ATP level, only trai­ling Jimmy Connors and Roger Federer for the most of any player in the Open Era. Immortal.#ChinaOpen | @ChinaOpen @atptour https://t.co/BLSCCuHDwE — OptaAce (@OptaAce) October 6, 2026

Et si le record de Américain semble diffi­ci­le­ment attei­gnable, rejoindre voire dépasser le Suisse est tout à fait dans les cordes de Nole.