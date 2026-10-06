Alors que certains observateurs ne comprenaient pas pourquoi il avait décidé de s’aligner sur l’ATP 500 de Pékin, notamment après une tournée américaine très compliquée, autant d’un point de vue tennistique (deux défaites au premier tour à Cincinnati et l’US Open) que physique, Novak Djokovic a répondu de la meilleure des manières.
Cinq victoires plus tard, dont trois face à des Top 10 (Zverev, Medvedev et De Minaur), l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a une nouvelle fois montré à tout le monde à quel point il pouvait encore être performant lorsqu’il était en bonne santé.
Vainqueur d’un 102e titre en carrière, le septième en sept participations dans la capitale chinoise, le Serbe n’est plus qu’à une longueur d’un certain Roger Federer (103) et à sept du joueur le plus titré de l’ère Open, Jimmy Connors (109).
102 – Novak Djokovic has claimed a 102nd career title at ATP level, only trailing Jimmy Connors and Roger Federer for the most of any player in the Open Era. Immortal.#ChinaOpen | @ChinaOpen @atptour https://t.co/BLSCCuHDwE— OptaAce (@OptaAce) October 6, 2026
Et si le record de Américain semble difficilement atteignable, rejoindre voire dépasser le Suisse est tout à fait dans les cordes de Nole.
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 16:39