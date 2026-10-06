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Djokovic se rapproche dange­reu­se­ment de Federer

Par
Thomas S
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Alors que certains obser­va­teurs ne compre­naient pas pour­quoi il avait décidé de s’ali­gner sur l’ATP 500 de Pékin, notam­ment après une tournée améri­caine très compli­quée, autant d’un point de vue tennis­tique (deux défaites au premier tour à Cincinnati et l’US Open) que physique, Novak Djokovic a répondu de la meilleure des manières.

Cinq victoires plus tard, dont trois face à des Top 10 (Zverev, Medvedev et De Minaur), l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a une nouvelle fois montré à tout le monde à quel point il pouvait encore être perfor­mant lors­qu’il était en bonne santé.

Vainqueur d’un 102e titre en carrière, le septième en sept parti­ci­pa­tions dans la capi­tale chinoise, le Serbe n’est plus qu’à une longueur d’un certain Roger Federer (103) et à sept du joueur le plus titré de l’ère Open, Jimmy Connors (109).

Et si le record de Américain semble diffi­ci­le­ment attei­gnable, rejoindre voire dépasser le Suisse est tout à fait dans les cordes de Nole. 

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 16:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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