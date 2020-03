C’est en Espagne que le Serbe a choisi d’établir son camp de base pendant cette trêve forcée. Novak Djokovic sera à Marbella en Andalousie (dans le sud la péninsule) où il trouve la paix et le bonheur avec sa famille et ses deux frères, Marko et Djordje. Il sera donc plutôt bien installé sur la Costa del Sol.

En général, il se rend sur les courts du Puente Romano Tennis Club qui possède des courts en terre battue de haut-niveau. Son grand rival Rafael Nadal ne sera pas très loin puisque Rafa a prévu d’aller logiquement à son académie à Majorque.