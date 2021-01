Comme chaque lun­di, le clas­se­ment ATP est mis à jour. Et alors que la com­pé­ti­tion n’a pas encore repris et que les joueurs sont en qua­ran­taine en Australie, l’en­sei­gne­ment prin­ci­pal se situe tout en haut du clas­se­ment. Novak Djokovic vient de vivre la 305ème semaine de sa car­rière en tant que numé­ro 1 mon­dial. Il éga­li­se­ra les 310 semaines de Roger Federer dans un peu plus d’un mois, le 1er mars. Il le dépas­se­ra le 8 mars…Une gigan­tesque per­for­mance de la part du serbe. Ce der­nier a une avance confor­table sur le trône avec plus de 2000 points d’a­vance sur Rafael Nadal (12 030 contre 9 850).