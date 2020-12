Toujours présent au sein de son Novak Tennis Center de Belgrade, Novak Djokovic poursuit sa préparation pour la saison 2021 et l’Open d’Australie dont il est tenant du titre. Le numéro 1 mondial a été aperçu et filmé par le journaliste serbe Sasa Ozmo en train de s’entraîner avec la nouvelle garde du tennis serbe. Le premier est le très jeune 1354e mondial Hamad Medjedovic (17 ans) tandis que le second, un peu plus âgé (21 ans), est le 1331e Boris Butulija.

(Attention, baissez le volume car le son très aigu fait mal aux oreilles.)