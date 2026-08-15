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Djokovic sèche­ment recadré par un ancien numéro 1 mondial : « C’est n’im­porte quoi ! Un non‐sens que vous ne pouvez même pas imaginer »

Par
Baptiste Mulatier
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« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avan­tage. Il faut garder le format en cinq sets mais main­tenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde », a récem­ment déclaré Novak Djokovic en marge de sa présence pour l’US Open. 

Une propo­si­tion très loin de faire l’unanimité dans le monde du tennis. L’ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, s’est récem­ment exprimé à ce sujet sur la chaîne Youtube, First & Red, dont les propos sont relayés par le média Championnat. Et il n’a pas caché un total désac­cord avec l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

« C’est n’im­porte quoi ! C’est un non‐sens que vous ne pouvez même pas imaginer. Si cela se produit, je serai complè­te­ment déçu par le tennis. »

Publié le samedi 15 août 2026 à 08:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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