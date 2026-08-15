« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avan­tage. Il faut garder le format en cinq sets mais main­tenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde », a récem­ment déclaré Novak Djokovic en marge de sa présence pour l’US Open.

Une propo­si­tion très loin de faire l’unanimité dans le monde du tennis. L’ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, s’est récem­ment exprimé à ce sujet sur la chaîne Youtube, First & Red, dont les propos sont relayés par le média Championnat. Et il n’a pas caché un total désac­cord avec l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« C’est n’im­porte quoi ! C’est un non‐sens que vous ne pouvez même pas imaginer. Si cela se produit, je serai complè­te­ment déçu par le tennis. »