« Il faut changer le format du score, jouer jusqu’à quatre jeux par set, si possible sans avantage. Il faut garder le format en cinq sets mais maintenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde », a récemment déclaré Novak Djokovic en marge de sa présence pour l’US Open.
Une proposition très loin de faire l’unanimité dans le monde du tennis. L’ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, s’est récemment exprimé à ce sujet sur la chaîne Youtube, First & Red, dont les propos sont relayés par le média Championnat. Et il n’a pas caché un total désaccord avec l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
« C’est n’importe quoi ! C’est un non‐sens que vous ne pouvez même pas imaginer. Si cela se produit, je serai complètement déçu par le tennis. »
Publié le samedi 15 août 2026 à 08:16