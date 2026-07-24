Novak Djokovic est l’un des plus grands joueurs de tous les temps et détient le plus beau palmarès de l’his­toire du tennis. À bientôt 39 ans, le Serbe continue pour­tant d’im­pres­sionner en restant extrê­me­ment compé­titif et en se rappro­chant encore d’un 25e titre du Grand Chelem.

Présent au Fanatics Fest de New York, en marge de la finale de la Coupe du monde des clubs, le cham­pion serbe s’est toute­fois montré très lucide sur son avenir. Pour la première fois, il a reconnu que sa retraite était désor­mais « plus proche que jamais », lais­sant entendre que la fin de son excep­tion­nelle carrière appro­chait peu à peu.

« Je sens toujours que je peux riva­liser au plus haut niveau, et les résul­tats le prouvent. Je peux encore réaliser de belles perfor­mances de temps en temps, mais oui, le moment approche.Bien sûr, je menti­rais si je disais que je n’y pense pas. J’y pense, oui. Et je ne sais pas s’il existe une manière parfaite de prendre sa retraite. Alors, pour l’ins­tant, j’es­saie simple­ment de profiter de la compé­ti­tion… et nous repar­le­rons de tout cela plus tard » a déclaré Novak Djokovic.