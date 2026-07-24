Novak Djokovic est l’un des plus grands joueurs de tous les temps et détient le plus beau palmarès de l’histoire du tennis. À bientôt 39 ans, le Serbe continue pourtant d’impressionner en restant extrêmement compétitif et en se rapprochant encore d’un 25e titre du Grand Chelem.
Présent au Fanatics Fest de New York, en marge de la finale de la Coupe du monde des clubs, le champion serbe s’est toutefois montré très lucide sur son avenir. Pour la première fois, il a reconnu que sa retraite était désormais « plus proche que jamais », laissant entendre que la fin de son exceptionnelle carrière approchait peu à peu.
« Je sens toujours que je peux rivaliser au plus haut niveau, et les résultats le prouvent. Je peux encore réaliser de belles performances de temps en temps, mais oui, le moment approche.Bien sûr, je mentirais si je disais que je n’y pense pas. J’y pense, oui. Et je ne sais pas s’il existe une manière parfaite de prendre sa retraite. Alors, pour l’instant, j’essaie simplement de profiter de la compétition… et nous reparlerons de tout cela plus tard » a déclaré Novak Djokovic.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 08:16