Les excuses de Novak Djokovic envers son clan après son 10e sacre à l’Open d’Australie ce dimanche n’ont échappé à personne.

Se sentant coupable de les avoir malmené sur comme en dehors du court durant les dernières semaines, le Serbe a tenu à s’ex­cuser et à leur rendre hommage lors de sa confé­rence de presse à Melbourne.

« Merci de me supporter, merci de me tolérer dans les bons comme dans les mauvais moments, comme aujourd’hui. Je sais qu’ils n’ont pas passé un super moment avec moi qui n’ar­rê­tait pas d’aller les cher­cher mais je leur suis recon­nais­sant d’être là. Et ce n’est pas qu’avec Goran mais aussi avec d’autres membres de mon équipe. Ce sport fait parfois ressortir les pires côtés de mon carac­tère. Merci à toute mon équipe de me supporter et de ne pas m’en vouloir quand je suis comme ça. »