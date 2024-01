Novak Djokovic est un joueur à fort carac­tère sur le court, mais c’est un joueur apprécié de tous sur le circuit, comme le démontre l’anec­dote extra­or­di­naire partagée par Medvedev en confé­rence de presse il y a quelques jours.

Le Serbe jouit d’une bonne rela­tion avec ses collègues, et la presse de son pays natal a voulu savoir s’il préfé­rait sa rela­tion avec les jeunes du circuit aujourd’hui, ou à l’époque avec ses deux plus grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal.

Novak Djokovic, comme a son habi­tude, a été honnête, admet­tant qu’il trou­vait la rela­tion avec ses ‘jeunes compa­gnons’ plus agréable.

« Si je devais comparer ma rela­tion avec les plus jeunes à celle que j’avais avec Federer et Nadal, je dirais que ma rela­tion avec mes jeunes compa­gnons est bien meilleure, plus agréable. J’y prends du plaisir. »