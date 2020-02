Interrogé à Belgrade sur la période qu’il est entrain de vivre et sur ses capacités hors normes, Novak Djokovic a décidé d’élever le débat, un discours qui tranche notamment avec celui d’un certain Bublik qui ne joue que pour l’argent comme il l’a confié au journal L’Equipe. Pour Nole, c’est l’amour du tennis est plus fort que tout et qui au bout du compte faire la différence : « L’amour du tennis est au cœur de tout. Si je ne reviens pas à cet enfant intérieur et si je ne ressens pas l’amour pour ce sport, je ne peux pas être satisfait, quels que soient les objectifs. Le tennis m’offre la possibilité de progresser en tant que personne et en tant que joueur de tennis et mon but est simple : profiter de cette vite avec les succès s’ils arrivent parce que j’aurai tout fait pour y parvenir. » Un peu de philosophie de vie dans un circuit trop teinté de dollars, cela fait du bien…