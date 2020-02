En marge d’un événement organisé pour sa fondation, Novak Djokovic a été interrogé en conférence de presse sur l’idée qu’il serait le mal-aimé du circuit. Le Serbe a tenu à clarifier les choses comme le rapporte le journaliste Sasa Ozmo de SportKlub : « Je n’aime pas parler de moi, mais j’ai l’impression d’avoir beaucoup de soutien et de sympathie. Quand j’affronte Federer ou Nadal, le public les soutient, mais cela ne veut pas dire qu’ils me détestent. Je n’aime pas l’idée que c’est la « Serbie contre le reste du monde ». Si les gens ne m’aiment pas, que puis-je y faire ? Je n’ai pas envie d’y prêter trop d’attention. Je ne veux pas être perturbé par des émotions négatives, de la colère ou de la haine. Parfois je peux perdre ma concentration à cause du public, de l’arbitre, du vent… J’en suis conscient et je n’en suis pas fier. Mais je suis un être humain qui fait des erreurs et qui essaie de s’améliorer jour après jour. Si je devais gaspiller mon énergie avec ces histoires que je ne suis pas aimé, ce serait pire et je ne le veux pas. Bien sûr vous voulez toujours que les gens vous aiment, mais je ne veux pas de négativité sur ça. »

Djokovic on stories that “noone loves him” based on crowd supporting his foes 👇 Insightful. pic.twitter.com/viX91wvpOW — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) February 18, 2020