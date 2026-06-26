Inscrit puis forfait à l’exhibition Giorgio Armani Classic, Novak Djokovic a finalement bien joué à trois jours du début de Wimbledon.
Un mois après sa défaite au troisième tour de Roland‐Garros contre Joao Fonseca, le Serbe s’est un peu rassuré en s’imposant au super tie‐break contre l’Américain Tommy Paul : 6–3, 6–7, 7 points à 5.
Djokovic won 6–3, 6–7, [7–5] https://t.co/FlIMgVE6Bw pic.twitter.com/dFLa63ID58— José Morgado (@josemorgado) June 26, 2026
Une mise en route nécessaire pour l’homme aux sept trophées sur le Grand Chelem londonien qui sera opposé au Chinois Wu pour son entrée en lice.
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 18:26