Inscrit puis forfait à l’ex­hi­bi­tion Giorgio Armani Classic, Novak Djokovic a fina­le­ment bien joué à trois jours du début de Wimbledon.

Un mois après sa défaite au troi­sième tour de Roland‐Garros contre Joao Fonseca, le Serbe s’est un peu rassuré en s’im­po­sant au super tie‐break contre l’Américain Tommy Paul : 6–3, 6–7, 7 points à 5.

Une mise en route néces­saire pour l’homme aux sept trophées sur le Grand Chelem londo­nien qui sera opposé au Chinois Wu pour son entrée en lice.