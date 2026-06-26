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Djokovic s’im­pose diffi­ci­le­ment avant Wimbledon

Par
Thomas S
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Inscrit puis forfait à l’ex­hi­bi­tion Giorgio Armani Classic, Novak Djokovic a fina­le­ment bien joué à trois jours du début de Wimbledon.

Un mois après sa défaite au troi­sième tour de Roland‐Garros contre Joao Fonseca, le Serbe s’est un peu rassuré en s’im­po­sant au super tie‐break contre l’Américain Tommy Paul : 6–3, 6–7, 7 points à 5. 

Une mise en route néces­saire pour l’homme aux sept trophées sur le Grand Chelem londo­nien qui sera opposé au Chinois Wu pour son entrée en lice. 

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 18:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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