Le coach de Rune connait mieux que quiconque ce qu’il peut se passer en coulisses des grands évène­ments quand il s’agit de faire des choix marketing.

Interrogé sur l’ab­sence rela­tive de Novak Djokovic dans le teaser de Wimbledon, Patrick Mouratoglou s’est posé une ques­tion essentielle…

That is a great ques­tion. https://t.co/K9epPrQ38L — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) June 16, 2023

Pour quelle raison les orga­ni­sa­teurs du plus pres­ti­gieux tournoi du Grand Chelem ont décidé de faire ce choix alors même que l’on peut voir des images de Rafael Nadal et surtout de Roger Federer qui est main­te­nant en retraite ? That is the question…