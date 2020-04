Le débat du vaccin contre le COVID-19 s’invite dans le monde de la petite balle jaune. Lors d’un Facebook Live (relayé par Reuters) avec d’autres athlètes serbes, Novak Djokovic s’est exprimé sur la vaccination si celle-ci devient obligatoire pour tous les joueurs. Et le numéro 1 mondial s’y oppose : « Personnellement, je suis opposé à la vaccination et je n’aimerais pas qu’on me force à être vacciné pour pouvoir voyager. Si ça devient obligatoire ? Il faudra que je prenne une décision. J’ai mes propres idées sur le sujet et je ne sais pas si ces idées vont évoluer à un moment donné (…) Si la saison reprend en juillet, août ou septembre, bien que cela soit peu probable, je comprends qu’un vaccin devienne obligatoire après qu’on soit sorti de la quarantaine. Et il n’y a pas encore de vaccin. »

Lors d’un tweet qui avait suscité de nombreuses réactions, Amélie Mauresmo estimait que le tennis reprendrait uniquement quand un vaccin sera disponible. Selon les spécialistes scientifiques et médicaux, le vaccin contre le coronarivus pourrait arriver au début de l’année 2021.