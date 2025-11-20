Présent mercredi à Bologne où se tiennent les phases finales de la Coupe Davis, afin d’assister à une cérémonie rendant hommage à son mentor, Nikola Pilic, disparu en septembre dernier, Novak Djokovic s’est exprimé au micro d’Eurosport Italie.
Il est notamment revenu sur la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters dimanche dernier.
« Si j’ai vu la finale Sinner‐Alcaraz dimanche dernier ? J’ai vu le premier set, car il est généralement très serré et cette fois encore, il s’est terminé 7–6. J’ai vu une grande tension, une grande intensité sur le terrain, un niveau de tennis astronomique, sincèrement. D’habitude, je n’aime pas regarder les matchs de tennis d’autres joueurs, mais je regarde les matchs de ces deux‐là avec intérêt, car ils sont à un très haut niveau, leur rivalité est quelque chose de très positif pour notre sport et c’est fantastique de les voir. Ce que Jannik a accompli, surtout au niveau des tournois en indoor, est également historique. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 08:14