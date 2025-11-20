Présent mercredi à Bologne où se tiennent les phases finales de la Coupe Davis, afin d’as­sister à une céré­monie rendant hommage à son mentor, Nikola Pilic, disparu en septembre dernier, Novak Djokovic s’est exprimé au micro d’Eurosport Italie.

Il est notam­ment revenu sur la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters dimanche dernier.

« Si j’ai vu la finale Sinner‐Alcaraz dimanche dernier ? J’ai vu le premier set, car il est géné­ra­le­ment très serré et cette fois encore, il s’est terminé 7–6. J’ai vu une grande tension, une grande inten­sité sur le terrain, un niveau de tennis astro­no­mique, sincè­re­ment. D’habitude, je n’aime pas regarder les matchs de tennis d’autres joueurs, mais je regarde les matchs de ces deux‐là avec intérêt, car ils sont à un très haut niveau, leur riva­lité est quelque chose de très positif pour notre sport et c’est fantas­tique de les voir. Ce que Jannik a accompli, surtout au niveau des tour­nois en indoor, est égale­ment historique. »