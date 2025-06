Récemment invité d’une émis­sion serbe très popu­laire « Champion’s Failure », Novak Djokovic est revenu sur sa riva­lité parti­cu­lière avec Roger Federer et Rafael Nadal. Et l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem n’a pas caché une certaine froi­deur lors de son arrivée sur le circuit.

« Mon atti­tude n’a pas changé, elle s’est adoucie parce qu’ils ont changé d’at­ti­tude envers moi. Je les admi­rais et je les admire toujours. Simplement, quand j’ai vu leur froi­deur, j’ai dit « Pas de problème ». Puis ils se sont rappro­chés de moi et je leur ai ouvert les bras. Je me suis toujours mieux entendu avec Nadal, nous sommes plus proches géné­ra­tion­nel­le­ment, peut‐être grâce à ça. »