Présent pendant de longues minutes en confé­rence de presse suite à son rapide succès face à Andrey Rublev, Novak Djokovic n’a pas pu échapper à une ques­tion sur Roger Federer qui a annoncé ce mercredi qu’il ne revien­drait pas sur les courts avant l’été 2022. Pas encore au courant de cette nouvelle, le numéro 1 mondial souhaite évidem­ment une sortie digne de ce nom à son rival.

« J’ai juste lu ce qu’a dit Ivan Ljubicic, son entraî­neur, il y a quelques jours, sur le fait que l’Open d’Australie est un point d’in­ter­ro­ga­tion, et que c’est encore irréa­liste pour Roger de revenir en Australie. C’est ce que j’ai vu en dernier. Évidemment, Roger est une icône de notre sport et les gens du monde entier l’aiment. Ils aiment le regarder jouer, ils aiment tout simple­ment le voir. Il est très impor­tant pour notre sport sur et en dehors du court. Donc pour le bien de notre sport, j’es­père sincè­re­ment que nous pour­rons le voir jouer au moins une autre fois. Vous savez, je suis sûr qu’il ne veut pas terminer sa carrière de cette façon. Je pense qu’il va défi­ni­ti­ve­ment essayer de donner un dernier coup de pouce, un dernier essai. Je ne suis pas sûr de la nature de sa bles­sure, et je sais qu’il a lutté avec un genou depuis quelques années. Alors, oui, on verra. Vous savez, je pense que pour tout ce qu’il a réalisé et créé pour ce sport, il mérite d’avoir des adieux appro­priés, si sa bles­sure ne lui permet pas de jouer plus souvent sur le circuit. »