Revenu à hauteur de Rafael Nadal au nombre de titres du Grand Chelem (22) grâce à son sacre à l’Open d’Australie, Novak Djokovic ne compte pas s’ar­rêter en si bon chemin. Il veut désor­mais devenir le seul recordman.

« Je suis toujours aussi motivé par le fait de gagner le plus de Grands Chelems possibles ! À ce moment de ma carrière, ces trophées sont la plus grande moti­va­tion que je puisse avoir, sans aucun doute. Je n’ai jamais vrai­ment aimé me comparer aux autres, mais c’est un privi­lège de faire partie des noms cités lorsque l’on parle des plus grands joueurs de tous les temps. Si les gens me voient ainsi, c’est très flat­teur parce que je sais que ça voudra dire que j’ai mis l’ef­fort et l’énergie néces­saires pour gagner plus de Grands Chelems que les autres. J’ai encore plein de raisons d’être motivé, on verra jusqu’où ça m’emmène. Je n’ai pas envie de m’ar­rêter ici, je n’en ai pas l’in­ten­tion. Je me sens bien et je sais que quand je me sens bien menta­le­ment et physi­que­ment j’ai une chance de gagner un titre contre n’im­porte qui. Mais bien sûr, rien n’est jamais donné ou acquis et il y a d’autres joueurs qui veulent atteindre la place de numéro 1 mondial », a déclaré le Serbe en confé­rence de presse.