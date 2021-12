Désigné Champion des cham­pions de l’année 2021 par le journal L’Équipe, Novak Djokovic a eu le temps de s’at­tarder sur de nombreux sujets comme sa program­ma­tion, sa déchi­rure muscu­laire en Australie ou encore l’image que peut renvoyée un joueur. Cette fois, il est revenu sur sa finale perdue à l’US Open où il a gagné autre chose : le soutien des spectateurs.

« Déjà, Daniil a joué mieux que moi ce jour‐là. Il était si clair avec son plan de jeu qu’il exécu­tait à merveille. Honnêtement, il ne m’a pas laissé beau­coup de chances. J’ai eu quelques occa­sions de revenir en début de deuxième set. Mais il était sur sa vague. Fixé sur sa ligne de fond, en ne commet­tant que très peu de fautes directes. En fait, il était plus agressif qu’à l’ha­bi­tude, à faire des coups gagnants sur chacune des balles un peu plus courtes. Son service était impré­vi­sible, avec beau­coup de varia­tions, en touchant tous les coins. Il y a eu aussi un élément concer­nant l’énergie dans le jeu. Normalement, quand je rentre sur le court dans les grands matches, je ne suis pas le favori dans le cœur des spec­ta­teurs. Je m’étais préparé à ce genre d’at­mo­sphère. Et là, presque tout le stade était derrière moi ! Je l’ai senti dès que je suis rentré sur le court. Je ne m’y atten­dais pas du tout et j’ai été pris au dépourvu. Ce ressenti émotionnel diffé­rent a peut‐être affecté mon jeu. »