Entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, le respect est éternel.

Alors que l’Espagnol quit­tera pour la première fois depuis avril 2005 le top 10 mondial à la suite du Masters 1000 d’Indian Wells (du 8 au 19 mars), le numéro 1 mondial, lors de sa confé­rence de presse après sa défaite en demi‐finales du tournoi de Dubaï face à Medvedev, a rendu un vibrant hommage à celui qu’il consi­dère comme le plus grand rival de sa carrière.

« C’est une constance incroyable. Il est connu pour cela depuis des années. J’ai un respect total pour lui. Le fait de pouvoir être dans le top 10 pendant près de 20 ans est tout simple­ment épous­tou­flant. Cela témoigne de sa qualité de tennis et de sa constance tout au long de l’année, jouant bien sur toutes les surfaces. En outre, il a connu un certain nombre de bles­sures qui l’ont éloigné du circuit, parfois même pendant près de six mois, mais il a quand même réussi à rester au sommet. Chapeau pour cela. »