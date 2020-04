La live Instagram entre Andy Murray et Novak Djokovic, deux amis de longue date puisqu’ils sont de la même année, a donné lieu à quelques débats et celui sur le GOAT est venu s’installer entre les deux hommes.

« J’ai toujours dit que je ne comparais pas les époques » a d’abord commenté le Serbe comme s’il ne souhaitait pas se mouiller. Le Britannique a ensuite enchaîné : « Je suis d’accord avec ça, mais en réalité, les trois meilleurs jouent dans la même génération. Tu peux donc comparer. Tu as beaucoup de matchs entre les meilleurs, toi et Rafa, toi et Roger, et Roger et Rafa. Les trois meilleurs joueurs évoluent en ce moment, c’est difficile de juger car on ne sait pas ce qu’il va se passer dans le futur. On me pose souvent la question et je dis que j’ai affronté Nadal qui est le meilleur sur terre battue, Federer le meilleur sur gazon et toi qui est le meilleur sur dur. »

Novak Djokovic a ensuite répondu : « C’est bien d’avoir ces conversations pour notre sport. On est encore sur le circuit, on est encore compétitifs, c’est difficile… Quand j’aurai terminé ma carrière, je pourrai observer de manière plus neutre. Maintenant, tu as trois gars qui ont dominé les surfaces et je suis d’accord avec toi. Pour le futur, je ne sais pas, on n’est plus tout jeune. Thiem, Tsitsipas, Zverev, sont matures et peuvent viser des titres du Grand Chelem. »

Enfin, le Britannique a alors demandé au Serbe ce qui pourrait compter pour déterminer ce fameux GOAT. La réponse du Serbe : « Il y a beaucoup de facteurs, comme les semaines en tant que numéro 1 mondial, les titres en Grand Chelem, en Masters 1000, le bilan du head to head, mais je pense que le bilan en Grand Chelem l’emportera. »