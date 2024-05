Le débat sur le GOAT semble inter­mi­nable. Certains auront leur préfé­rence pour Federer, d’autres clame­ront que c’est Nadal ou Djokovic. Chacun a sa propre sensi­bi­lité. Nick Kyrgios a tranché en s’adres­sant direc­te­ment au Serbe dans extrait de son podcast.

« On ne peut pas partir sans parler des discus­sions sur le GOAT. Est‐ce que ça te dérange vrai­ment quand les gens te comparent avec Nadal et Federer ? Parce que j’adore ça. J’adore ce débat parce que je vous ai battus tous les trois. Je trouve ça hila­rant. J’étais un gros gamin de Canberra et je n’ai­mais pas ce sport. Et là, je joue contre le plus grand de tous les temps. Pour moi, tu es le plus grand joueur de tous les temps, haut la main. Il n’y a pas de débat, mais je me demande si toutes ces discus­sions sur Federer, Nadal et toi te dérangent. »