Invité à s’ex­primer sur le déra­page d’Alexander Zverev envers un arbitre de chaise lors d’un match de double à Acapulco, Novak Djokovic a comme souvent fait preuve de nuance. S’il estime que l’ex­clu­sion du tournoi est justi­fiée, il a tenu à rappeler que les joueurs de tennis ne sont pas des robots et qu’ils peuvent parfois commettre des erreurs.

« J’ai vu le commu­niqué de Sascha (Zverev). Je pense qu’il a tout dit dans cette décla­ra­tion. Il se rend compte que c’était une erreur. Je comprends la frus­tra­tion. Parfois, sur le terrain, vous ressentez dans le feu de l’ac­tion beau­coup d’émo­tions diffé­rentes. J’ai moi‐même fait des erreurs dans le passé où j’ai eu des crises de colère sur le terrain. Je comprends ce qu’il traverse. Mais, bien sûr, je ne justifie pas ses actions. Il a, avec les mots qu’il a eus dans la décla­ra­tion, géré de la bonne manière. Il a dit qu’il avait fait une erreur et que ses actions n’étaient pas appro­priées. Je pense que la déci­sion de disqua­li­fi­ca­tion était justi­fiée au vu des circons­tances. J’espère qu’il pourra réflé­chir à cela et ne pas laisser quelque chose comme ça se repro­duire. Je suis sûr qu’il saura aborder ça avec matu­rité. L’ATP va regarder la vidéo et inter­roger proba­ble­ment l’ar­bitre de chaise, avant de prendre le temps de décider (pour une sanc­tion plus sévère). Je n’en­cou­ra­gerai jamais l’ATP à disqua­li­fier ou à infliger une amende à un joueur. Pourquoi devrais‐je le faire ? Tout le monde a des défauts et peut faire des erreurs. Il y a déjà eu de nombreux exemples de joueurs frap­pant leur raquette dans la chaise de l’ar­bitre de chaise. C’est arrivé. Des bouteilles, des sacs, ont été jetés, déjà… »