Quatre jours après avoir remporté son deuxième Roland‐Garros et le 19e Grand Chelem de sa carrière, Novak Djokovic s’est récem­ment confié à son compa­triote jour­na­liste Sasa Ozmo. Forcément inter­rogé sur celui qui sera le meilleur joueur de tous les temps à la fin de chaque carrière entre lui Rafael Nadal et Roger Federer, le numéro 1 mondial s’est montré assez prudent, ne préfé­rant pas trop se mouiller.

« Je comprends les gens qui aiment le débat sur le GOAT et qui veulent connaître notre point de vue sur cet aspect. Je ne connais pas la réponse de Rafa et Roger, et je ne veux pas non plus trop spéculer sur quels sont les critères pour l’éva­luer et lesquels ne le sont pas. Je laisse ce soin aux experts du tennis, aux analystes et aux fans aussi bien sûr. Pour moi, gagner un Grand Chelem repré­sente une grande satis­fac­tion et c’est une moti­va­tion car ce sont les plus gros tournois. »