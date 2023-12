18 janvier 2022. C’est la date à laquelle il faut remonter pour voir Rafael Nadal en compé­ti­tion. Un peu moins d’un an plus tard, il va retrouver la compé­ti­tion, la semaine prochaine à Brisbane où il connaît déjà son parcours poten­tiel. En atten­dant, son plus grand rival, Novak Djokovic, l’at­tend à un très haut niveau.

« J’attends toujours de lui qu’il donne le meilleur de lui‐même. Certains l’ont souvent annoncé comme étant proche de la fin, comme ils l’ont d’ailleurs fait pour moi. Mais nous leur avons prouvé qu’ils avaient tort », a déclaré le Serbe dans des propos rapportés par RMC Sport.