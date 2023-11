Lors de son passage dans le sud de l’Espagne, à Malaga, à l’oc­ca­sion de la Coupe Davis la semaine dernière, Novak Djokovic a été beau­coup ques­tionné par la presse locale sur le prochain retour à la compé­ti­tion d’un certain Rafael Nadal.

Et après avoir évoqué avec humour la possi­bi­lité de battre son record à Roland‐Garros et le fait que l’Espagnol restait malgré sa longue absence le plus grand rival de sa carrière, le Serbe a été inter­rogé sur un poten­tiel 60e affron­te­ment face à Rafa en 2024. Et visi­ble­ment, le Serbe aime­rait éviter une nouvelle oppo­si­tion à la Porte d’Auteuil.

« Je pense que beau­coup de gens aime­raient que ce soit à Roland Garros, pour­quoi pas ? Mais si vous me donnez le choix, je dirais n’im­porte où mais pas là‐bas. Roland Garros ne serait pas mal, mais Nadal est le joueur qui y a gagné le plus de fois dans l’his­toire du tournoi. Je pense que n’im­porte quel endroit serait extra­or­di­naire pour nous et pour le monde du tennis. Ce serait un peu comme une dernière danse. Je ne sais pas combien de fois nous aurons encore l’oc­ca­sion de nous affronter ou si nous le ferons. J’espère que ce sera le cas, car c’est ce que tout le monde souhaite, et moi aussi. »