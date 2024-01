Revenant sur son imita­tion de la célé­bra­tion de Ben Shelton juste après l’avoir battu en demi‐finales de l’US Open 2023, Novak Djokovic, dans une récente inter­view à L’Équipe, a révélé qu’il avait simple­ment répondu à une ou plusieurs provo­ca­tions de l’Américain avant et pendant la rencontre.

« Vous employez le mot « provo­quer ». Je ne provoque pas. C’est ma réac­tion à une provo­ca­tion qui est venue du côté d’en face. Concernant Ben Shelton, c’était une réac­tion contre lui, sur le fait qu’il ne s’est pas comporté correc­te­ment, avec du respect sur le court, et aussi avant le match. C’est ça l’his­toire. Je ne vais jamais me moquer de quel­qu’un si cette personne ne fait rien en premier. À chaque fois que je perds, je fais toujours un hug (une acco­lade) à mon adver­saire, je le féli­cite, je le respecte, lui et son équipe. Mais si quel­qu’un se place dans la zone « anti­spor­tive », je réagis. »