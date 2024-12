Récemment inter­rogé sur sa fameuse victoire face à Roger Federer en finale de l’édi­tion 2019 de Wimbledon, match au cours duquel il a dû sauver deux balles de match d’af­filée sur le service du Suisse au cinquième set, Novak Djokovic a reconnu qu’il n’était pas le meilleur joueur sur le court ce jour‐là.

Novak Djokovic talking about the Iconic 2019 Wimbledon Final :



“He (Federer) was the better player but I made him earn the victory. It’s the most nerve wrecking match I’ve been a part of”



Greatest come­back by the Goat 🐐 pic.twitter.com/5uR6SGNWzp