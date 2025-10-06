AccueilATPDjokovic sur sa finale mythique face à Nadal en 2012 : "Quand...
Djokovic sur sa finale mythique face à Nadal en 2012 : « Quand je suis allé dans les vestiaires, j’avais du sang partout sur mes chaussettes »

Jean Muller
Par Jean Muller

Vainqueur lors d’une finale face à Rafael Nadal qui restera dans les mémoires de tous les fans, Novak est revenu sur cette finale derniè­re­ment lors d’un podcast et le moins que l’on puisse dire c’est que ce souvenir est inscrit dans sa mémoire.

« C’était dur avec Nadal et nous nous sommes assis sur la chaise pendant la céré­monie. Quand je suis allé dans les vestiaires, j’avais du sang partout sur mes chaus­settes, c’était physique. Nous nous sommes poussés à nos limites »

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 19:13

