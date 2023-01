À l’issue de sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du tournoi d’Adélaide, Novak Djokovic s’est présenté en confé­rence de presse où il a répondu à de nombreuses questions.

Et après avoir loué le niveau de son adver­saire, le fran­çais Quentin Halys, prévenu la nouvelle géné­ra­tion et évoqué sa très probable absence sur les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami, l’ac­tuel 5e joueur mondial est revenu sur sa rela­tion très parti­cu­lière avec Nick Kyrgios avec qui il aime­rait bien partager le court à l’avenir.

« Je n’étais pas sa personne préférée, disons‐le ainsi, pendant un certain nombre d’an­nées, mais il a été l’une des rares personnes à me soutenir l’année dernière, et je le respecte et l’ap­précie. Dans ces moments‐là, vous pouvez vrai­ment voir qui vous soutient vrai­ment et qui est de votre côté et suit le courant de la société et les pres­sions que les médias exercent sur eux. Il m’a apporté un soutien incon­di­tionnel dans les moments diffi­ciles. Depuis lors, notre rela­tion a changé pour le mieux. Je lui ai parlé de faire quelque chose une semaine avant le début de l’Open d’Australie. J’ai parlé à Nick, j’ai­me­rais jouer avec lui, et il a accepté, mais il veut des sets plus courts. On verra si ça se fait. »