En marge du tournoi d’Adelaïde, lors d’une confé­rence de presse réalisée sur le court, Novak Djokovic est revenu sur ce qu’il a vécu la saison dernière. Comme il l’ex­plique avec sincé­rité, il sera diffi­cile d’oublier.

« Vous ne pouvez pas oublier ces événe­ments. C’est l’une de ces choses qui vous colle à la peau et reste avec vous pour le reste de votre vie. C’est quelque chose que je n’ai jamais vécu aupa­ra­vant et, je l’es­père, plus jamais. Ce qui s’est passé il y a 12 mois n’a pas été facile à digérer pour moi pendant un certain temps. Mais cet événe­ment et ces circons­tances ne rempla­ce­ront pas ce que j’ai vécu à Melbourne et en Australie tout au long de ma carrière. Je viens avec des émotions posi­tives. Melbourne est abso­lu­ment proche de mon cœur. L’Open d’Australie est mon tournoi du Grand Chelem préféré et les résul­tats l’ont prouvé. »